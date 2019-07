Amalie e Joen, o casal dinamarquês que passou uma semana de férias na Madeira, voltou a publicar um vídeo da ilha, “desta vez vista do céu”.

Os turistas fizeram um vídeo com um drone, que percorreu a zona do Cristo Rei, Paul da Serra, Funchal, o Norte da ilha e as montanhas.

A publicação já conta com mais de 3 mil visualizações.