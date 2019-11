O ‘Globo Repórter’, programa do Brasil, realizou uma reportagem na Madeira, onde mostra “as belezas da ilha”. Directamente do “paraíso”, os repórteres deram a conhecer as areias milagrosas do Porto Santo, a floresta laurissilva, os trilhos, o Vinho Madeira, o Aeroporto da Madeira, o Carnaval e a Festa da Flor.