24 imagens ilustram terror na Nova Zelândia

A rede social Facebook informou que apagou as imagens que foram transmitidas em directo naquela plataforma pelo principal suspeito do ataque ontem perpetrado em duas mesquitas na Nova Zelândia, bem como cancelou todas as contas do presumível agressor.

A rede social fundada por Mark Zuckerberg precisou que tomou tais medidas após ter sido alertada pela polícia.

O principal suspeito do ataque, um homem identificado como Brenton Tarrant, transmitiu em directo na Internet durante 17 minutos o momento em que abriu fogo numa das mesquitas em Chirstchurch, na Nova Zelândia.

“Também estamos a retirar qualquer elogio ou mensagem de apoio ao ataque e ao atirador ou atiradores assim que sejam detectados”, afirmou a porta-voz do Facebook na Nova Zelândia, Mia Garlick, citada num comunicado.

A mesma representante indicou ainda que a rede social “vai continuar a colaborar directamente com a polícia da Nova Zelândia” na resposta e na investigação deste ataque.

A Google, que detém a plataforma de partilha de vídeos YouTube, e o Twitter, também informaram que estão a trabalhar para apagar os vídeos do ataque disponíveis nos respectivos sites.

Pelo menos 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque que visou duas mesquitas em Chirstchurch.

Os ataques tiveram início às 13h40 (00h40 em Lisboa) nas mesquitas de Al Noor, em Hagley Park, e de Linwood Masjid.

Quatro suspeitos, três homens e uma mulher, foram presos pelas autoridades neozelandesas.

Em conferência de imprensa, o comissário da polícia neozelandesa, Mike Bush, informou que “um homem foi acusado de homicídio” e vai ser presente a tribunal pelos ataques contra as mesquitas, situadas no centro da cidade de Christchurch.

Segundo este responsável, as autoridades desactivaram uma série de engenhos explosivos improvisados encontrados num veículo após os disparos numa das mesquitas.

Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia e a terceira maior cidade do país com cerca de 376.700 habitantes, localizada na costa leste da ilha e a norte da península de Banks. É a capital da região de Canterbury.

Um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos, nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos.

Brenton Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as suas acções.