11 fotos do concerto de lançamento do disco ‘Saudades do Max’ na Madeira

“Um mar de gente cantou, dançou e aplaudiu, de pé, aquela que foi a melhor e mais sentida homenagem a Max”, numa noite que foi de magia no Centro de Congressos da Madeira.

O concerto de lançamento do disco ‘Saudades do Max’, organizado pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura no âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, “convenceu e emocionou o público, que pediu mais espectáculos desta natureza, naquele que foi, sem dúvida, um dos momentos mais emblemáticos destas celebrações”, refere o Governo Regional