XXX Feira do Pão do Lions Clube do Funchal arranca esta sexta-feira

É já esta sexta-feira, dia 14 de Junho, que começa a XXX Feira do Pão do Lions Clube do Funchal, na Placa Central da Avenida Arriaga, junto ao Largo da Restauração.

Este evento irá contar com vários momentos musicais, sendo que, pelas 18 horas, actua a banda ‘Os Infantes’ e, pelas 20 horas, a Tuna de Bandolins.

Já, no dia 15 de Junho, sábado, sobe ao palco, pelas 10h30, o Grupo de Folclore do Imaculado Coração de Maria e, pelas 18 horas, a Tuna Sénior. Pelas 19 horas actua o Grupo Folclórico Quinta Grande e, às 23 horas, o grupo madeirense de Fados de Coimbra.

No domingo, dia 16 de Junho, pelas 15h30, sobem ao palco as Danças com Tradição e Tertúlia de Cantigas.

Recorde que este evento, de cariz social, pretende angariar verbas para a missão dos Lions Clubs International, que passa pelo combate à fome, à cegueira e a doenças diversas.

Desta missão fazem parte o apoio à juventude, a atribuição de bolsas de estudo a jovens universitários o apoio a entidades filarmónicas, ajuda à população vítima de catástrofes e a famílias carenciadas com cabazes alimentares. A preservação do ambiente e a paz no mundo são ainda dois temas desenvolvidos pelo Lions.