XVIII Semana da Astronomia decorre até 23 de Novembro

O grupo de Astronomia da Universidade da Madeira, com o apoio da Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, está a organizar, desde hoje e até ao dia 23 de Novembro, a XVIII Semana da Astronomia.

Ao longo desta semana estão previstas palestras ou sessões de observação do Sol nas escolas Gonçalves Zarco, Bispo D. Manuel Ferreira Cabral e Dr. Ângelo Augusto da Silva.

No último dia do evento, 23 de Novembro, estão também previstas, no Campus da Penteada, a partir das 20 horas, a palestra ‘Madeira, 600 anos-luz!’, seguida de uma sessão de observação nocturna no terraço. Ambas as iniciativas são abertas ao público em geral e gratuitas, não necessitando de qualquer inscrição prévia.