XII final da Taça Escolar de Educação Rodoviária amanhã no Parque de Santa Catarina

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção Regional de Educação (DRE), promove a XII Final da Taça Escolar de Educação Rodoviária e a XI Final da Prova de Orientação Rodoviária, amanhã, 29 de Março, entre as 9h30 e as 13 horas, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Estas actividades integram o Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) e contarão com a participação de cerca de 200 alunos das escolas de toda a Região Autónoma da Madeira (RAM), incluindo o Porto Santo.

De acordo com nota da SRE, o Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) é uma iniciativa direccionada a crianças e jovens do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, com o objectivo de contribuir para a redução da sinistralidade, bem como educar, através de meios objectivos e adequados, para a defesa dos perigos do trânsito e para a tomada de comportamentos que promovam a segurança dos cidadãos.

A final da Taça Escolar de Educação Rodoviária é o culminar do trabalho desenvolvido nas escolas, que já contou com a fase de escola nos 2.º e 3.º ciclos e com a fase de escola e de concelhia no 1.º ciclo, e pretende sensibilizar e informar os alunos sobre a melhor forma de circular na estrada, nomeadamente, através do uso da bicicleta. Nesta prova, os alunos têm de responder a um questionário sobre educação rodoviária e circular, de bicicleta, num circuito em que se simula o ambiente rodoviário real.

A final da Prova de Orientação Rodoviária procura, através da prática de uma actividade desportiva atractiva como é a corrida de orientação, educar e sensibilizar para a problemática da sinistralidade rodoviária. Em paralelo decorrerá, ainda, a exposição fotográfica relativa à V edição do concurso “Cem Comentários no Trânsito”.

A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 12h30.

No presente ano lectivo participaram 81 estabelecimentos de educação e de ensino, do universo público e privado da RAM. O PRER conta com a colaboração de parceiros, nomeadamente, a Polícia de Segurança Pública, câmaras municipais e, ainda de patrocinadores, tais como a MZBIKE, a NP publicidade e a Fundação de Nossa Senhora da Conceição do Funchal.