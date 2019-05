O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, esteve presente, esta manhã, na abertura do Madeira Classic Car Revival, uma iniciativa que mostra e premeia veículos clássicos, apoiada pelo Município e que decorre este fim-de-semana (25 e 26 de Maio) na Praça do Povo.

Miguel Silva Gouveia aproveitou a oportunidade para louvar os proprietários das viaturas em exibição pelo “esmero” com que apresentam este “património incontornável da História da Madeira” e “saudar o crescimento em reputação e qualidade deste evento, que é hoje uma indiscutível mais-valia para o Funchal”.

“O apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal que, desde a primeira edição, acreditou neste projecto do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, é por isso inteiramente justificado”, vincou o autarca.

“Atendendo à dinâmica cultural que a cidade oferece, desde a literatura ao teatro, passando pelo desporto e pela música, uma visita ao Funchal nesta altura do ano é realmente obrigatória”, concluiu.