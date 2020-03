Vídeo em directo da conferência do IASaúde no dia em que foi confirmado 1.º caso de coronavírus na Madeira

O Boletim Informativo comunicado por parte do Instituto de Administração da Saúde está a ser realizado neste momento nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

De referir que o DIÁRIO avançou com a notícia no início da manhã de uma turista holandesa que tinha acusado positivo de covid-19, tendo o Governo Regional confirmado oficialmente o primeiro caso positivo de covid-19 na Madeira, pelas 11 horas, em conferência de imprensa.

Trata-se de uma cidadã holandesa que chegou à Madeira no dia 12 de Março e está hospedada numa unidade hoteleira do Funchal, informou o presidente do Governo Regional, na conferência de imprensa da manhã desta terça-feira para a qual os jornalistas foram convocados, mas não tiveram direito a perguntas.

Na noite de ontem, o caso foi reportado às autoridades sanitárias da Região que na noite de ontem, pelas 22 horas, accionaram as medidas preventivas de isolamento profilático.

A paciente está internada em isolamento no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.