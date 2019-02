Já está a decorrer o Carnaval Solidário, no Funchal, numa organização da Associação Garouta do Calhau. O cortejo começou às 14h15 em frente à Sé, seguindo agora para o Jardim Municipal, onde decorrerá um espectáculo com a presença de 17 grupos, com aproximadamente 400 foliões provenientes de diversas instituições de cariz social.