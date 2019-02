Vice-Presidente da CMF abordou relação histórica entre a Madeira e a Bélgica

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho, a Embaixadora da Bélgica em Portugal, Geneviève Renaux, na sua primeira visita oficial à Região, na qual foi acompanhada pelo Cônsul da Bélgica na Madeira, Jorge de Veiga França.

No encontro para efeitos da tradicional apresentação de cumprimentos, o autarca e a diplomata reflectiram sobre a relevância do mercado belga para o turismo em Portugal, salientado a importância de se investir na atractividade turística do destino Funchal junto do mesmo. O Vice-Presidente teve, ainda, oportunidade de apresentar à Embaixadora os projectos de cariz ambiental, social e cultural que estão a ser promovidos pelo Município neste momento.

O encontro terminou com a partilha de impressões relativamente ao riquíssimo espólio cultural flamengo que pertence à Região, recordando-se a histórica ligação entre a Madeira e a Bélgica, que remonta ao século XV, época em que o açúcar produzido na ilha era exportado pelos mercadores para cidades como Bruges e Antuérpia, em troca das emblemáticas obras de arte flamenga trazidas nas viagens de regresso