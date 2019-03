Vento no aeroporto atrasa entrega do DIÁRIO, jornais nacionais e serviços expressos

O vento no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo está a dificultar as operações aéreas, desviando e cancelando voos provenientes de várias cidades europeias.

Tendo em conta as condições atmosféricas, a Binter não fez a viagem de hoje entre as duas ilhas, impossibilitando assim a entrega do DIÁRIO aos assinantes do Porto Santo.

O mesmo aconteceu com o avião cargueiro que, dada a impossibilidade de aterrar em Santa Cruz, ainda não entregou os jornais nacionais e os serviços expressos com destino à Madeira.

As entregas serão feitas assim que houver melhorias nas condições atmosféricas.