Vento ‘fora dos limites’ no Aeroporto da Madeira faz regressar a Lisboa avião da TAP

É o primeiro grande contratempo do dia no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. O avião da TAP (TP 1689) que tinha chegada à Madeira prevista para as 14:30, está já de regresso a Lisboa. O A320 da companhia de bandeira nacional ainda esteve aos círculos ao largo da costa Norte da Madeira, até desistir e encetar a rota de regresso à capital portuguesa. Adivinham-se os dois primeiros cancelamentos do dia (chegada e partida), que muito provavelmente só será confirmado depois da aeronave aterrar. Para já este voo é dado como ‘desviado’.

Entretanto o Boeing 737 da Jet2, vindo de Manchester, acaba de aterrar com mais de uma hora de atraso em relação ao horário previsto. Uma outra aeronave da Jet2, vinda de Birmingham, continua no ar em ‘espera’.