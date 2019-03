Vento envia voo da Easyjet de volta para o Porto

O vento continua a condicionar as operações no Aeroporto Internacional da Madeira com a Easyjet a fazer regressar o seu voo do Porto à origem. O avião devia ter aterrado no Cristiano Ronaldo pelas 8h20, mas as condições meteorológicas não permitiram a aterragem e desembarque dos passageiros. O voo da TAP que devia ter aterrado às 8 horas, vindo do Porto, também ainda não aterrou, mas optou por aguardar.

Outra ligação igualmente afectada pelo vento é a do Porto Santo para a Madeira. O voo da Binter deveria ter saído pelas 7h30 e está previsto para as 9h25.

Esta manhã o voo da TAP das 7h05 com destino ao Porto conseguiu levantar e está a caminho da ‘Invicta’.