Vendas de carros usados na Madeira estão ao nível do ano passado, “o que é bom”

Abriu esta tarde, no Madeira Tecnopólo, o Mercado de Usados da ACIF, com cerca de 200 viaturas em exposição, da responsabilidade de nove empresas. Um evento comercial “é o mais completo e variado da Madeira, com carros de todas as gamas, modelos e marcas”, nas palavras de Duarte Reis, presidente da Mesa de Automóveis Multimarcas e Reparadores Independentes da ACIF.

Este mercado acontece num momento em que o sector do comércio dos automóveis usados vive um momento de optimismo moderado: “O volume de vendas está em linha com o ano passado. Se até ao fim do ano não houver nada de anormal, vamos conseguir fazer as mesmas vendas que no ano passado, o que é bom comparativamente com aqueles anos em que não se vendia nada”. Um sinal da retoma é a abertura de novos stands na Madeira. “Como o sector melhora, torna-se um negócio mais apetecível e abrem mais empresas”, adianta Duarte Reis, que sublinha a importância “de ter empresas idóneas e com boa qualidade” no mercado.

No Mercado de Usados que hoje abriu as portas e que recebeu a visita do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, é possível há diversas vantagens: financiamento na hora, teste das viaturas, garantia e preços promocionais, sempre mais baixos do que nos stands. Os descontos, que dependem do valor dos automóveis, podem chegar aos 3 mil euros. “É uma excelente oportunidade para as pessoas comprarem carro”, garante o representante da Mesa da ACIF.