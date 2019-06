Veja os bastidores da nova novela da TVI gravada nas Achadas da Cruz

Na tarde deste sábado as gravações decorreram na freguesia das Achadas da Cruz. Vários madeirenses fazem parte do elenco de luxo de actores portugueses, mas apenas como figurantes. A trama da novela de Rui Vilhena que estreia em Setembro reúne Lúcia e Pipo, personagens interpretadas por Dalila Carmo e Pêpê Rapazote, julgam ter cometido um crime perfeito e acreditam estar a viver o sonho da família feliz com os três filhos até que os mortos ressuscitam.

Nuno Homem de Sá, Alexandra Lencastre, Pedro Granger, Silvia Rizzo, Lídia Franco, Dofia Grillo, Margarida Vila Nova, Maria João Bastos, Paula Neves, Marco Delgado e São José Correia são actores que participam nesta nova produção da estação de Queluz.