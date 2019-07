Valorpneu vem à Madeira sensibilizar detentores de pneus usados para a sustentabilidade do sector

O ‘Circuito de Portugal 2019’, da Valorpneu, acaba de chegar à Madeira para uma acção de sensibilização junto dos detentores de pneus usados, com vista a um maior compromisso de todos os intervenientes para a sustentabilidade do sector.

Depois de ter percorrido Portugal Continental de norte a sul, entre Janeiro e Junho deste ano, a acção de sensibilização aposta agora nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, onde pretende passar pelos 147 pontos distribuídos pelas duas ilhas, para recordar as boas práticas ambientais e ouvir as suas principais preocupações.

Para Climénia Silva, directora Geral da Valorpneu, o Circuito Portugal Valorpneu é uma “acção inovadora, projectada para permitir ir ao encontro de cada um dos detentores de pneus usados e ouvi-los”, para obter uma “radiografia do sector e das principais preocupações e anseios dos seus intervenientes”.

A vinda à Madeira permitirá não só “compreender in loco os principais desafios com que estes detentores se deparam diariamente, mas também recordar algumas das regras de segurança e eficiência do SGPU”, assegura Climénia Silva, salientando que estas acções têm permitido alcançar resultados que colocam Portugal acima da média europeia quer na taxa de recolha, quer na taxa de reciclagem e de recauchutagem.