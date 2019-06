“Urge criar incentivos para fixar as pessoas no concelho de Santa Cruz” afirma Luísa Baeta do PS

“Urge criar incentivos para fixar as pessoas no concelho, essencialmente nas localidades rurais”. A opinião foi manifestada por Luísa Baeta, deputada Municipal do PS, no uso da palavra dado aos partidos com assento na Assembleia Municipal, durante a sessão solene comemorativa dos 504. Aniversário do Município de Santa Cruz.

Diz também que “é necessário apoiar e acarinhar” as diversas associações locais, desde o Desporto à Cultura.