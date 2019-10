Universidade Sénior da Calheta abre portas pelo 3.º ano consecutivo

Ontem, dia 27 de Setembro, decorreu a sessão de abertura da Universidade Sénior da Calheta. Um projecto no âmbito do envelhecimento activo que já vai para o 3º ano da sua existência, na EB1/ PE/ C do Lombo do Guiné.

A Universidade Sénior da Calheta está inserida no Projecto Educativo de Escola da referida escola e tem como objectivos principais: contribuir para o enriquecimento pessoal e social, promover a inclusão, partilhar ideias, construir projectos e melhorar a qualidade de vida da pessoa sénior.

É um projecto dirigido à população adulta, independentemente da habilitação literária que possua.

A Universidade Sénior da Calheta funcionará todos os dias da semana, das 17 horas às 19 horas, e oferece um programa com várias disciplinas, nomeadamente: História e Geografia de Portugal, Educação Física, Informática, Costura, Bordado, Inglês, Francês, Português Língua não materna, teatro, música e ioga.

De referir ainda que a cerimónia de abertura contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, a delegada escolar da Calheta do presidente da Junta da Freguesia do Arco da Calheta, entre outras entidades e elementos da comunidade educativa do concelho.