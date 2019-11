Universidade da Madeira aposta em curso de Demolições, Estruturas de Contenção e Ancorgens

A Universidade da Madeira (UMa), através da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia (FCEE) e do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), vai realizar de 5 a 7 de Dezembro, o curso de formação em Demolições, Estruturas de Contenção e Ancoragens.

Esta nova formação irá decorrer no Campus da Penteada, entre as 18h e as 22h30, nos dois primeiros dias (5 e 6), e das 09h às 19h, no dia 7 de Dezembro, e dirige-se a alunos, antigos alunos e profissionais das áreas de arquitectura, engenharia e construção. Será ministrado por Sérgio Lousada e Fátima Gouveia, docentes da FCEE-UMa, e por André Moura engenheiro civil na empresa ‘Máxima Dinâmica Reparações e Construções Lda’.

O curso conta com uma carga total de 16 horas, divididas em três módulos: Técnicas de demolição, Estruturas de Contenção e Ancoragens.

As inscrições já estão abertas e prolongam-se até 18 de Novembro, através do endereço http://cda.uma.pt. Aos participantes que garantam a assiduidade em, pelo menos, 75% das horas totais de formação, será atribuído certificado.