A Universidade da Madeira (UMa) acolhe, entre 20 e 24 de Janeiro, um workshop sobre energias renováveis, eficiência energética, inovação empresarial, mobilidade sustentável e turismo sustentável.

O evento enquadra-se no projecto YENESIS ‘Rede de Emprego Jovem para a Sustentabilidade Energética em Ilhas’, co-financiado pelo EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, e é promovido pela AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, em colaboração com a UMa, a StartUp Madeira e o Hotel Galomar.

O workshop contará com a participação de 11 jovens seleccionados para participar nas actividades do projeto YENESIS, que visa desenvolver competências e proporcionar experiência de trabalho a jovens profissionais que não se encontrem a estudar, trabalhar ou a frequentar formação profissional.

Para sensibilizar os jovens estudantes para áreas de trabalho e profissões emergentes, a AREAM, em parceria com a UMa, envolve neste workshop os alunos do Curso Técnico Superior Profissional em Gestão Energética e Ambiental.

A StartUp Madeira irá apresentar o tema da inovação empresarial, seguindo-se uma visita à incubadora de empresas, para proporcionar o contacto dos participantes com empreendedores.

A AREAM irá abordar as restantes temáticas, finalizando o workshop com uma visita técnica ao Hotel Galomar onde os participantes podem ver implementadas práticas, soluções e tecnologias abordadas no workshop, uma vez que esta unidade hoteleira é um exemplo único de boas práticas ambientais, sendo autossuficiente em energia com base em recursos renováveis.

Após o workshop, os jovens seleccionados participam numa visita técnica à Noruega para conhecer exemplos de boas práticas relacionadas com a promoção de empregos verdes. Segue-se uma experiência laboral de um mês num dos países parceiros do projecto, com a Madeira a acolher jovens dos países parceiros da inicitiva.

No regresso, a participação no YENESIS finaliza com uma experiência laboral de seis meses.