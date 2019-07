UMa promove curso de formação de Alemão

A Universidade da Madeira (UMa) promoverá, de 11 de Setembro a 30 de Outubro de 2019, o curso de formação de Alemão Básico.

Esta formação dirige-se a todas as pessoas, com 9º ano de escolaridade e idade mínima de 18 anos, que pretendam adquirir conhecimentos básicos da língua alemã e ao mesmo tempo descobrir a diversidade e a riqueza da cultura alemã através de temas variados e interessantes.

As aulas vão ter lugar no Campus da Penteada, sala 19, às quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas, e serão dinamizadas por Salomé Ferreira.

As inscrições já estão abertas e podem ser efectuadas online, até ao dia 25 de Agosto.

O curso tem um custo de 100 euros para o público em geral e 90 euros para os membros da comunidade académica.

A formação tem um limite mínimo de dez formandos e máximo de 17, para poder realizar-se.

No final deste curso de 30 horas, os formandos terão adquirido as competências em alemão correspondentes ao nível A1.1 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas.

Aqueles que tenham frequentado pelo menos 75% do total de horas da acção vão receber um certificado de participação emitido pelo Centro de Desenvolvimento Académico da UMa.