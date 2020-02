Últimas vagas para curso de Apicultura

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Escola Agrícola da Madeira, promove entre os dias 17 e 21 de Fevereiro, um curso de formação específica em Apicultura, com uma duração de 30 horas, que será ministrado por técnicos da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural com grande experiência na área.

O curso destina-se ao público que deseja iniciar actividade apícola, estando as inscrições ainda abertas mas limitadas a últimas vagas.

Tem por objectivo dar a conhecer a actividade apícola, os aspectos mais relevantes da biologia e do comportamento da abelha, identificar as condições necessárias para a instalações de apiários, identificar as estruturas e equipamentos necessários à actividade, adquirir noções básicas de maneio apícola e reconhecer os vários produtos apícolas, forma de os obter e respectiva aplicação.

Como habitualmente acontece, o curso é gratuito, tal como o transporte, para São Vicente, e os interessados poderão inscrever-se no portal https://forms.gle/MSgkig91cfvuxWM48, através do e-mail [email protected] ou ainda pelo número de telefone 291145455.