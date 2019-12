Turistas de cruzeiros vêm em busca do calor da Madeira, conheça quatro histórias com rosto

Quatro navios cruzeiros dão hoje mais colorido ao Porto do Funchal. Nas ruas, apinhadas de turistas, uns estreantes, outros repetentes, não nos cansamos de ouvir: ‘a Madeira é linda’. Depois do galardão, que coloca a ilha da Madeira uma vez mais no topo dos destinos europeus, os turistas que nos visitam destacam o clima, a simpatia dos residentes e a organização.

Tendo em conta a capacidade dos navios que se encontram atracados, o ‘Mein Schiff 3’, o ‘Aida Stella’, o ‘MSC Poesia’ e o ‘Zenith’, este último fundeado ao largo a aguardar a saída do ‘MSC Poesia’, falamos de cerca de 10 mil pessoas que visitam o Funchal, a maioria passageiros aos quais se juntam algumas centenas de tripulantes que também aproveitam para conhecer os portos onde fazem escala.

Nelton Ramos e a esposa Lilian Bueno estão pela primeira vez a viajar na Europa e dizem que a Madeira “é surpreendente”. O casal brasileiro não esperava que o Funchal estivesse tão bem “estruturado”. A organização, e aqui referindo-se à orografia e à construção em ‘escada’ das habitações, foi uma das coisas que Lilian mais destacou. “Apesar de ter visto imagens da ilha da Madeira e do Funchal não esperava nada assim. É muito bonito de se ver e é um destino que vou recomendar”.

Marie Magdeleine já não expressa a mesma surpresa. Não porque o destino não a fascine, mas porque é já a terceira vez que visita a Madeira. O marido a mesma coisa. “Todas as vezes descobrimos coisas novas e nesta época é delicioso passear nestas ruas e viver esta animação”. Os franceses de Marselha fogem ao frio que se faz sentir por estes dias na Europa e a Madeira, dizem, “é sempre uma das nossas escolhas. Procuramos navios que passem em portos específicos”.

A fugir ao frio estava também este casal alemão oriundo de Leipzig. Ele com 83 anos e ela com 76 anos visitam pela primeira vez na Madeira e fazem elogios à forma como foram recebidos. Desde o Porto do Funchal até ao Mercado, não se cansaram das várias abordagens. A Madeira acabou por ser o confirmar de tudo aquilo que ouviram. “Há muitos anos que ouvíamos falar da Madeira. Ouvíamos, mas nunca cá tínhamos estado. Finalmente foi a nossa vez”.

A fazer a sua estreia estavam também os austríacos Helmut e Elfi. A bordo do ‘MSC Poesia’, que também mereceu elogios, o casal mostrou-se surpreendido com a oferta registada no Funchal. Desde o mais tradicional ao mais inovador. Habituados a viajar por toda a Europa, o clima madeirense “é algo a que nos poderíamos habituar. Isto não se vê em mais lado nenhum”.