Turismo de Portugal evita corte de meio milhão à Madeira

A Madeira mantém a mesma verba de dois milhões de euros do Turismo de Portugal, destinados a promoção, mesmo com um mau desempenho turístico. Esta é a manchete de hoje.

Turismo que também conta com um contributo importante dos vinhos que estão em destaque na edição. Esta quinta-feira começa a ‘Essência’, no Centro de Congressos da Madeira, com mais de mil vinhos e 42 expositores.

Oito crianças a frequentar o ensino doméstico e uma manifestação promovida por dez sindicatos da polícia, são outras referências na primeira página.

Quem é referência, mas pela ausência, é o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques que não vem à comissão de inquérito à TAP, como pretendia o parlamento regional. A Procuradoria-Geral da República considera a comissão ilegal.

Também de viagens trata um processo em que os arguidos são acusados de inventar 78 deslocações para obter subsídios.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.