Tribunal de Contas trava empréstimo da Câmara do Funchal

Bom dia ilustres leitoras e leitores. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira dá conta que o Tribunal de Contas ‘trava’ a Câmara do Funchal.

Tudo porque a entidade já comunicou à autarquia a intenção de recusar o visto prévio a um empréstimo de 7,5 milhões de euros destinados a projectos de habitação social. Ainda assim, o Município já fez saber que irá recorrer da decisão.

Na área da Saúde, como grande mancha fotográfica surge a Medicina Nuclear que continua a fazer correr ‘rios de tinta’ na impressa regional e nacional. O DIÁRIO explica que Rafael Macedo não foi o responsável pelos atrasos na medicina nuclear e são vários os documentos que comprovam a pressão do médico junto do SESARAM e do gabinete do secretário da Saúde. Já a antiga responsável atestou “empenhamento” do especialista, ontem, no Parlamento.

Nesta edição saiba ainda que a Madeira tem a pior taxa de execução do país no Plano de Desenvolvimento Rural; Paulo Prada assume liderança da Sociedade de Desenvolvimento; e que os Sócios da Misericórdia de Machico foram condenados por ofensa.

