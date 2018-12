Tribunal de Contas entrega esta quarta-feira o parecer sobre as Contas da RAM e da ALRAM 2017

Entrega do parecer das Contas da RAM e da ALRAM 2017

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Tranquada Gomes, recebe, pelas 15 horas, o Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas e Juíza Conselheira da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas, no edifício da ALM, para entrega dos pareceres sobre as Contas da RAM e da ALRAM 2017.

Inauguração do Madalenas Palace

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à inauguração do empreendimento Madalenas Palace, na Avenida das Madalenas, em Santo António, pelas 11 horas.

Exposição ‘Museu, Natureza e Ciência: Günther Maul (1909-1997)’

Inauguração oficial da exposição ‘Museu, Natureza e Ciência: Günther Maul (1909-1997)’, no Museu de História Natural do Funchal, pelas 17 horas, englobada no programa das comemorações do 85º aniversário do museu. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

Apresentação das actividades para 2019

Apresentação pública das actividades do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira para 2019, a partir das 18h, no Campus da Penteada.

Depois da apresentação, há conferência intitulada ‘A4.0 como nos encaixamos?’, que tem como oradora, Ana Isabel Portugal.

Entrega de Certificados e Diplomas

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 18h30, na cerimónia de entrega de Certificados e Diplomas a 178 jovens e adultos que concluíram com sucesso acções de formação na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, que decorrerá no auditório deste estabelecimento de ensino.

Plano de apoio a pessoas em situação de sem abrigo

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 16 horas, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, no âmbito da ‘Assinatura da Carta de Compromisso dos vários parceiros do Plano Regional de Integração da Pessoa em Situação de Sem Abrigo – PRIPSSA’.