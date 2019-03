Tribunal de Contas culpa Albuquerque e Calado

Uma auditoria feita ao endividamento da Câmara do Funchal entre 2011 e 2014 responsabiliza os antigos presidente e vice-presidente da autarquia por prejuízo de 968 mil euros. Miguel Albuquerque e Pedro Calado ficam ilibados do pagamento de multa devido a uma lei de 2016. Esta é a notícia da página 3 e que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias.

Olhando agora os casos do dia, que ocupam a maior mancha gráfica da primeira página de hoje, e que pode descobrir nas páginas 12 e 13, conheça mais pormenores sobre as rusgas aos bairros da Madeira. Uma operação de grande escala em quatro concelhos gerou apreensão de 5 quilos de haxixe. Ainda sobre o incêndio da ‘Insular dos Moinhos’, saiba que o incendiário arrisca até 10 anos de prisão.

Na página seguinte, ou seja, na 14, damos a conhecer a decisão sobre o caso de Valter Moreno, que esfaqueou a ex-companheira até á morte, num apartamento na Ajuda, Funchal. O preparador físico vai mesmo ter de cumprir 23 anos de prisão.

Na nossa última página, falamos sobre o wi-fi gratuito do Funchal, que já conquistou mais de 100 mil utilizadores.

Por fim, olhamos a lista do PS para as Europeias e o facto de estar confirmado que Sara Cerdas vai ocupar o 6º lugar. A posição da representante madeirense é olhada com agrado por parte dos socialistas da Região. O deputado açoriano ocupa o 5º lugar.

