Três dias de festa na Ponta do Sol em homenagem a John dos Passos

Na próxima semana, entre os dias 11 e 13 de Setembro, o Projecto ‘Ponta do Sol em Festa’ inclui diversas iniciativas que, integradas nas Comemorações alusivas aos 600 Anos, se centram, sobretudo, em torno da vida e obra de John Dos Passos, grande escritor norte-americano com raízes no concelho da Ponta do Sol. A programação do evento foi apresentada, esta manhã, em conferência de imprensa, pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Este projecto que inclui, como ponto alto, a realização do Congresso Internacional John Dos Passos, sobre a ‘Vida e Obra’ do autor, a decorrer no Auditório do Centro Cultural John dos Passos, nos dias 12 e 13 de Setembro, e onde se destaca a presença de Lucy Dos Passos Coggin, filha do escritor e de Aaron Shaheen, orador dos EUA, especialista em John Dos Passos e professor George C. Connor, de Literatura Americana na Universidade do Tennessee.

Destacam-se, igualmente, as intervenções de oradores e investigadores regionais e nacionais e a exibição do documentário ‘The Odyssey of John Dos Passos’ (filme de 1994), num congresso que é de entrada livre e que tem tradução em simultâneo.

“Não temos dúvidas de que a realização deste Congresso vem afirmar a ligação de John Dos Passos à Madeira, concretamente à Ponta do Sol, assim como vem reforçar os laços históricos e culturais entre a Madeira e os Estados Unidos, ao mesmo tempo que estamos, também, a promover a investigação e o conhecimento, nesta área”, disse, na ocasião, Paula Cabaço, acrescentando que “é fundamental que se reforcem estas ligações aos Estados Unidos, um mercado que a vários níveis e, nomeadamente, do ponto de vista turístico, apresenta grande potencial”.

Durante o Congresso será também anunciado o vencedor do Prémio Literário John Dos Passos, no final dos trabalhos, a 13 de Setembro. “Em boa hora, o Governo Regional recuperou o Prémio John dos Passos, uma excelente forma de homenagear este grande escritor mas, também, um importante incentivo à produção literária”, reforçou a secretária regional, lembrando que o valor do referido Prémio é de 7.500 euros e que, nesta 4.ª edição, a modalidade escolhida foi o Ensaio – Ensaio Histórico ou Literário, uma vez que o autor foi também um notável ensaísta. A próxima edição, a 5ª, será na categoria de Prosa de Ficção.

Também integrada no projecto ‘Ponta do Sol em Festa’ surge a realização, a 12 de Setembro, pelas 21 horas, no Largo da Restauração, no Funchal, do Concerto de Homenagem a John Dos Passos. Um concerto já realizado, com sucesso, na Ponta de Sol, que tem a particularidade de ser protagonizado pelos músicos, artistas e grupos culturais do concelho da Ponta do Sol, cujo repertório se inspira nos inúmeros sítios por onde John Dos Passos passou, ao longo da sua vida.

Finalmente e ainda no âmbito desta programação, será inaugurado, no dia 11 de Setembro, um espaço expositivo no Centro Cultural John Dos Passos que foi readaptado para “valorizar, promover e incentivar os artistas do concelho”. Espaço que é inaugurado com uma exposição de artesanato e fotografia de artistas da Ponta do Sol, dedicada à temática das celebrações dos 600 Anos e que incluirá animação musical.

A governante com a pasta do Turismo e Cultura destacou ainda o esforço no sentido da “descentralização”, que é a “marca” das comemorações dos 600 Anos. “Estamos perante um conjunto de iniciativas que vão, mais uma vez, ao encontro daqueles que são os grandes objectivos dos 600 Anos, correspondendo à preocupação que esteve sempre presente, nesta programação, de abranger diversas áreas – desde a música ao património e ao conhecimento – mas, também, de levar estas celebrações a todos os concelhos e a diferentes públicos”, rematou.