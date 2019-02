Tranquada Gomes recebido em audiência pelo primeiro-ministro de Cabo Verde

O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, encontra-se em Cabo Verde, no âmbito do encontro preparatório das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, e foi ontem recebido em audiência, na cidade da Praia, pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde.

Os problemas comuns que afectam Cabo Verde e as regiões insulares atlânticas, assim como as suas potencialidades, enquanto importante espaço geoestratégico, como é exemplo a economia do mar, foram alguns dos temas abordados neste encontro.

Os Presidentes dos Parlamentos das regiões da Macaronésia descreveram o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível das Jornadas Parlamentares Atlânticas, tendo o Presidente da Assembleia da Madeira realçado a importância que os Parlamentos envolvem nestas questões, sem que isso implique uma “ingerência nas competências do poder executivo, para haver um reforço institucional na defesa dos interesses comuns de Cabo Verde, Madeira, Açores e Canárias”.

O presidente afirmou ainda que a partilha desta região biogeográfica, a Macaronésia, caracterizada por um extenso território marinho, “recomenda fortemente o desenvolvimento de projectos em comum, na certeza de que unidos, estes territórios terão maior capacidade para exercer influência junto das instâncias internacionais”, salientou.

A delegação madeirense foi recebida nos Paços do Concelho, pelo Presidente da assembleia municipal, Alberto Melo, e pela vereadora com os pelouros da cooperação e relações internacionais, Maria Aleluia Andrade, tendo de seguida percorrido a Rua Pedonal, o que permitiu um contacto mais directo com a população local. A comitiva pôde ainda visitar e conhecer a história da Fortaleza de São Filipe e do Pelourinho da Cidade Velha, elevada em 2009 à categoria de Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.