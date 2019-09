Trabalhos de reabilitação em escola do Paul do Mar concluídos dentro de um mês

Dentro de um mês estarão totalmente terminados os trabalhos de reabilitação que estão a ter lugar na Escola Básica do 1º Ciclo Pré-Escolar Vasco da Gama Rodrigues, no Paul do Mar.

Numa visita efetuada àquele estabelecimento de ensino, o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas lembrou que o Governo Regional tem vindo a fazer uma forte aposta no parque escolar, referindo que, atualmente, para além desta obra na Escola do Paul do Mar estão no terreno mais três intervenções, duas delas a terminar, como é o caso da Escola das Figueirinhas e a da Escola de Santo António da Serra, e ainda uma outra, na Escola dos Louros, tratando-se, neste caso, de uma sala de sessões.

“São pequenas obras que acabam por beneficiar bastante estas unidades escolares e proporcionar melhores condições a toda a comunidade escolar”, salientou Amílcar Gonçalves no final da visita.

Ainda acerca dos concursos lançados para a realização de obras nas escolas da Região, o governante recordou que há mais dois lançados, nomeadamente, para as escolas do Porto da Cruz e do Porto Moniz, sendo que, nestas duas escolas serão realizados trabalhos de beneficiação.

De referir que os trabalhos de reabilitação na Escola do 1.º Ciclo do Paul do Mar representam um investimento de 115 mil euros.