Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 3 de Dezembro

Reunião plenária na ALM

Às 09 horas realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

‘No Trilho da Educação Inclusiva’ na Jaime Moniz

A propósito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, realiza-se a conferência ‘No Trilho da Educação Inclusiva’, na Sala de Conferências da Escola Jaime Moniz. O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na iniciativa.

Reunião com Secretaria da Economia

Às 09h30, a Direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM reúne com a Secretaria Regional de Economia.

Apresentação da Corrida de São Silvestre

Pelas 12 horas, acontece a conferência de imprensa de apresentação da Corrida de São Silvestre, na Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania. A secretária da tutela irá estar presente Augusta Aguiar.

Acção de sensibilização no Poiso

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 12 horas, na zona do Poiso numa acção de sensibilização juntamente com o Corpo de Polícia Florestal

Comissões especializadas na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira recebe, pelas 14h30, a 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

A essa hora, acontece também a Comissão Eventual de Inquérito sobre ‘Extração de Inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’.

Já, pelas 15 horas, realiza-se a 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura.

Pedro Calado visita Socipamo

Pelas 10 horas, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita as instalações da Socipamo, na Fundoa.

SPM realiza conferência em frente à ALM

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realiza, pelas 16h45, em frente à Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), uma conferência de imprensa após a reunião (agendada para as 15h30) com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Esta será a última reunião do périplo pelos grupos parlamentares.

José Manuel Rodrigues recebe Fátima Aveiro e comandante da ZMM

Pelas 11 horas, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência a presidente do Banco Alimentar da Madeira, Fátima Aveiro, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Já, pelas 15 horas, José Manuel Rodrigues, recebe, em audiência para apresentação de cumprimentos, o novo comandante da Zona Militar da Madeira, o Brigadeiro-General Pedro Manuel Monteiro Sardinha.

Reunião com Secretaria do Ambiente

A Direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM reúne, pelas 17h30, com a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas