Tome nota da agenda desta terça-feira

Seminário ACIF

A ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, volta a organizar mais um seminário, desta vez, sobre o IVA – Regras e preenchimento na declaração periódica e declaração recapitulativa. Decorre entre as 9h e as 18 horas, na sede da ACIF e pretende dotar os formandos de conhecimentos sobre o Regime do IVA e respectivas actualizações. A iniciativa destina-se a Directores Financeiros, Contabilistas e Técnicos de Contabilidade.

Visita ao Observatório Oceânico da Madeira

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita às 11h30, o Observatório Oceânico da Madeira (OOM), integrado na Agência Regional para o Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, no Madeira Tecnopolo, dirigido pelo investigador Rui Caldeira.

Ancorando as suas actividades no conhecimento e experiência existentes na Madeira, as linhas de trabalho propostas pelo OOM visam desenvolver trabalhos de investigação em Biodiversidade, Pescas e Aquicultura, Detecção remota de animais marinhos e Modelos e Previsões Meteo-Oceanográficas.

Segundo dia do Fórum de Reflexão sobre a Educação de Adultos

O Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, volta a receber o segundo dia do Fórum de Reflexão sobre a Educação de Adultos - A Aprendizagem ao Longo da Vida e o Combate à Iliteracia, com vários oradores vindos de Portugal continental e outras da Madeira. Os trabalhos decorrem ao longo de todo o dia, entre as 9h e as 18h30.

O Fórum surge no âmbito do Plano Anual de Atividades dos Cursos EFA da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre e do Projeto CIA (Combater a Iliteracia nos Adultos), Programa ERASMUS + Ação Chave 104, e justifica-se pela urgência do debate em torno do ensino de adultos na Madeira e em Portugal.

Miguel Albuquerque em Bruxelas

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, termina esta terça-feira, uma visita de dois dias a Bruxelas, para participar no Encontro Intercalar de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas.

Para além dos encontros com a Embaixadora Marja Rislakki, Representante permanente da Finlândia junto da União Europeia, e com o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, Younous Omarjee, Miguel Albuquerque participa ainda numa reunião entre os Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e os seus Estados Membros, nomeadamente, França, Espanha e Portugal.

Escola Jaime Moniz aborda ‘Percursos de Vida’ na área do desporto

A Escola Secundária Jaime Moniz volta a protagonizar os painéis de debate sobre ‘Percursos de Vida’, uma actividade iniciada no ano lectivo de 2018/2019. Esta terça-feira, às 9h45, o debate será em torno dos profissionais ligados ao desporto, contando com as presenças do atleta olímpico e velejador João Rodrigues, do nutricionista Bruno Sousa e do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Novo curso para catequistas

O novo curso para quem pretende ser catequista da infância e/ou adolescência, proposto pelo Departamento da Catequese do Secretariado Diocesano da Educação Cristã (SDEC), começa esta terça-feira entre as 19h30 e as 21h30, na igreja paroquial da Nazaré, no Funchal, até Junho de 2020.

A formação incide sobre conteúdos bíblico-teológicos (12 encontros de Doutrina), caraterísticas dos catequizandos (6 encontros de Psicologia) e métodos em catequese (10 encontros de Catequética).