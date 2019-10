Tolentino Mendonça não pára

Após ter sido criado cardeal no Consistório de ontem, Tolentino Mendonça não tem parado.

A esta hora, na Basílica de São Pedro, já concelebra com o papa Francisco a Eucaristia que marca o arranque do Sínodo pela Amazónia. Seguir-se-á um almoço com convidados do novo cardeal madeirense.

Ontem, com os novos cardeais foi cumprimentar o Papa emérito Bento XVI, com quem rezou no Mosteiro Mater Ecclesiae, onde este reside.

Depois, durante duas horas esteve na chamada ‘visita de cortesia’ no espaço da Sala Régia, do Palácio Apostólico.

Fechou o dia na embaixada de Portugal num jantar oferecido pela diplomacia lusa e no qual participaram os três bispos da diocese do Funchal e o presidente da Câmara dez Machico.

O biblista, investigador, poeta e ensaísta é o sexto prelado português a integrar o Colégio Cardinalício no século XXI, o terceiro no actual pontificado.