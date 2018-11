Esta manhã realizou-se a assinatura do contrato-programa entre o Instituto de Administração da Saúde e a Associação para o Planeamento da Família (APF) - Delegação da Madeira que pretende ajudar esta instituição nas intervenções realizadas junto da comunidade, nomeadamente através do projecto ‘100 Riscos’, que visa intervir no VIH/SIDA na Madeira, aumentando o nível de saúde da população e prevenindo comportamentos de risco.

“Todos nós estamos a trabalhar para uma saúde melhor na Região Autónoma da Madeira”, disse Pedro Ramos.

O secretário regional da Saúde afirmou que são gastos por ano cerca de 5 milhões de euros com a Hepatice C e com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), mas acredita que o valor poderia ser mais elevado se não houvesse uma estratégia de prevenção.

Lília Remesso, presidente da Delegação da Madeira da APF, explicou que o projecto ‘100 Riscos’ consiste na realização de testes e intervenções em contexto hospitalar, dando oportunidade a todos os indivíduos de os realizar gratuitamente e de forma confidencial, em contexto comunitário, nomeadamente nos gabinetes dos bairros sociais do funchal e nas instalações da APF-Madeira, obtendo também toda a informação para prevenção do VIH.

Refira-se que o apoio concedido é de 5 mil euros.