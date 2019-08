Todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente

Bom dia, todo o Arquipélago da Madeira está hoje sob aviso amarelo para tempo quente e, como tem sido já usual nas últimas semanas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPME) prevê a persistência de valores elevados da temperatura máxima para costa norte, costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira, o mesmo para toda a ilha do Porto Santo.

Ainda assim, a previsão para esta segunda-feira, 19 de Agosto de 2019 aponta para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado nas zonas montanhosas até ao início da tarde. No Funchal, o céu apresentar-se-á geralmente pouco nublado e vento fraco.

O vento em toda a Região soprará, geralmente, fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, enquanto no que toca ao estado do mar na Costa Norte as ondas de norte terão 1 a 2 metros e na Costa Sul a ondulação será inferior a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de uns amenos 22/24ºC.

Refira-se que o aviso amarelo é válido até às 18 horas desta segunda-feira.