Todas as escolas já têm professores colocados

A manchete deste domingo diz que 2.500 professores já colocados, e explica que “juntando aos cerca de 3 mil que pertencem aos quadros de escola, são já cerca de 5.500 os docentes que sabem onde vão leccionar no próximo ano, fruto da antecipação dos prazos de publicação das listas. Secretaria de Educação fala em “maior estabilidade”. Refira-se que as colocações preenchem todas as necessidades das escolas da Região, faltando ainda resolver os contratados que, a partir de Setembro, vão suprir as necessidades não previstas. Um tema a ler na página 5.

Noutra matéria, noticiamos que Ainda não houve adopções este ano, sendo que “são 7 as crianças em situação de adoptabilidade. São 3 rapazes e 4 raparigas com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos”, acrescentamos. Assunto a ler na página 2.

No desporto, o Marítimo apresentou-se ontem aos sócios e adeptos com uma vitória. A ler Marítimo vence na apresentação do plantel e a crónica do jogo nas páginas 20 e 21.

Em termos políticos, o Executivo de Albuquerque com nota positiva. Mais uma conclusão de um “estudo de opinião da Eurosondagem, a maioria dos madeirenses classifica o desempenho do Governo Regional como ‘aceitável’”, resumimos o que poderá ler na página 10.

A entrevista de hoje tem destaque de foto. Madeirenses não vão gostar de ver comunistas no Governo. A afirmação é do “presidente do PSD, Rui Rio”, que “será uma das figuras em destaque hoje na Festa do Chão da Lagoa”. Leia nas páginas 28 e 29.

Por fim, Sara Madalena é a candidata do CDS/PP à Assembleia da República. Saiba quem é a candidata indigitada na página 11.

