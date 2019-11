Termina em silêncio a “reunião reservada de trabalho” entre a CMF e o Turismo

Já terminou a reunião que juntou esta manhã, na secretaria Regional do Turismo, o vereador da Câmara Municipal do Funchal (CMF), João Pedro Vieira, e a Directora Regional do Turismo, Dorita Mendonça.

Embora não tenham sido feitos quaisquer comentários aos assuntos abordados nesta “reunião reservada de trabalho” por nenhuma das partes, a mesma terá servido para acertar os detalhes da aplicação prática das restrições ao domínio público municipal na placa central impostas pelo Governo Regional à autarquia funchalense até ao fim de Janeiro.

Na prática, até que fiquem esclarecidos todos os pormenores, a Câmara do Funchal assegura a manutenção e limpeza de todos os espaços que o Governo chamou a si, nomeadamente de toda a Placa Central, mas também do Jardim Municipal do Funchal.

À entrada para a reunião, João Pedro Mendonça fazia questão de deixar bem claro que a Câmara não ia colocar em causa o bom funcionamento destes espaços, pelo que os trabalhos habitualmente executados pelos funcionários municipais continuariam a ser assegurados pelos mesmos.