Termina a visita pastoral de D. Nuno Brás ao Porto Santo

Na parte da manhã, a visita do bispo do Funchal D. Nuno Brás ao Porto Santo ficou marcada por uma visita o Museu do ‘Cardina’, situado no sítio da Camacha.

Um museu “levantado” com suor do Senhor Cardina, e mais alguns amigos, e que relata a vida ao longo dos tempos da vida árdua dos porto-santenses.

Durante estes cinco dias, D Nuno Brás visitou escolas, museus, instituições religiosas e políticas, assim como várias localidades emblemáticas da ilha dourada, tendo celebrado várias homilias nas diferentes igrejas e capelas da ilha dourada.

Uma visita com muito acolhimento

O Bispo do Funchal faz um balaço ao DIÁRIO muito positivo desta visita pastoral ao Porto Santo, tendo dito que “foi efectivamente uma visita de acolhimento que superou a expectativas e com grande acolhimento por parte das pessoas”.

“Foi uma visita que permitiu conhecer essencialmente as pessoas, as suas várias realidades humanas e cristãs que existem na ilha, e perceber um pouco da alma dos porto-santenses” disse Nuno Brás.

Tenacidade e resiliência

O bispo disse que a alma dos porto-santenses tem “uma tenacidade, resiliência e a capacidade de esperar e de olhar mais longe e não se perder simplesmente nas dificuldades do hoje”.

O Porto Santo tem uma história que relata, durante muitos séculos, as muitas dificuldades que viveram, quer pelas condições difíceis aos poucos recursos, ao isolamento e também pelos actos de pirataria e saques que sofreu ao longo dos séculos, faz com que sejam um povo de persistência e resistência”.

Os Porto-santenses são o ponto alto do povo português

D. Nuno Brás disse ao DIÁRIO que o povo do Porto Santo “é o ponto alto do povo português no aspecto da resistência e persistência” e que o povo português “ passou também ao longo da sua história a resistir, a lutar pela sua identidade e pela sua independência”.

“Creio que no Porto Santo encontrei isso no seu ponto mais alto, uma população contra tudo e contra todos que se manteve e que hoje pode olhar para o futuro também com esperança”, disse o bispo do Funchal.

O bispo do Funchal termina esta sua visita à ilha dourada, com uma missa na Praça do Barqueiro. O DIÁRIO sabe que D. Nuno Brás vai estar no Porto Santo, no dia 24 de Junho, dia do concelho.