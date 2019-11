Teresa Brazão e Dorita Mendonça mantêm lugares na direcção da Cultura e Turismo

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura confirmou, através de despachos publicados, esta quinta-feira (29 de Novembro), no Jornal Oficial (JORAM), a continuidade de Teresa Brazão e Dorita Mendonça, respectivamente nos cargos de directora regional da Cultura e directora regional do Turismo para os quais tinham sido nomeadas no período 2017-2019, mantendo idênticas funções até 2020-2022, pelo menos até terminar a comissão de serviço.