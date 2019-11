Teófilo Cunha visita Comando da Zona Marítima da Madeira

O secretário de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visitou, esta manhã, o Comando da Zona Marítima da Madeira (ZMM). A visita serviu para a apresentação de cumprimentos ao Comandante da ZMM e da Capitania do Porto do Funchal, capitão-de-mar-e guerra, José Luís Guerreiro, aproveitando para conhecer a instituição e o trabalho que realizam, quer na busca e salvamento, quer no controlo e vigilância do tráfico marítimo, quer ainda na monitorização da costa e da águas territoriais da ZEE da Madeira.

Teófilo Cunha enalteceu a importância que “todos os militares têm na área marítima e costeira da nossa região”, salientando ainda o trabalho prestado diariamente por 130 homens nas mais diversas áreas.

O governante deixou uma palavra de apreço e de reconhecimento ao “excelente trabalho” realizado pelo comando da ZMM, referiu a cooperação entre o Governo Regional e a autoridade marítima, tendo ainda deixado algumas palavras de incentivo a todo o efectivo da Marinha que presta serviço na Região.