Temporal deixou ‘Madeira em pânico’ há precisamente 18 anos

Há 18 anos, o DIÁRIO de 6 de Março de 2001 ficou marcado por uma primeira página de tragédia.

Nesse dia, as fortes chuvas que se fizeram sentir por toda a Madeira, no dia anterior, provocaram alguns estragos. Havendo ainda suspeitas do desaparecimento de quatro pessoas, supostamente vítimas de uma queda de um veículo na ribeira de São Vicente.

A manchete do DIÁRIO dava assim conta que em alguns locais, o medo da população fora acompanhado por sentimentos de revolta devido aos abusos levados a cabo, com as construções junto às ribeiras, e que esse mau tempo ainda deixara dezenas de famílias do Curral das Freiras desalojadas.

Em destaque na capa do DIÁRIO, uma outra tragédia, que marcava a actualidade nacional da época, relativo a queda do tabuleiro da ponte de Entre-os-Rios, no Douro, que provocara mais de 70 mortos. A população acusava o Estado de negligencia e nem os dois dias de luto Nacional decretados serenaram os ânimos.

A tragédia em Entre-os-Rios, além das dezenas de mortes, provocara ainda a demissão do ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, em funções nessa altura.