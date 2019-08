Temperatura máxima chega aos 30ºC em São Vicente e Machico

A Madeira chega hoje aos 30 graus Celcius, é a temperatura máxima prevista para esta quinta-feira em São Vicente e em Machico, num dia abrangido por um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera precisamente devido ao tempo quente. Além dos valores elevados, conte no Arquipélago com períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado de Sudoeste. No Funchal estão previstos igualmente períodos de céu muito nublado, mas o vento será em geral fraco, soprando na mesma direcção.

No Funchal os termómetros vão registar 28ºC de temperatura máxima. No Porto Santo este valor sobe para 29ºC, o mesmo no Porto Moniz e no Caniçal, que ficam ainda mais convidativos para ir a banhos. Com 28ºC está o Lugar de Baixo, Câmara de Lobos e Santa Cruz. A Ponta do Pargo ficam-se pelos 27ºC e Santana pelos 26ºC.

Tanto a Madeira como o Porto Santo estão com um nível muito elevado no risco de exposição aos raios ultravioleta, ambos com 10, numa escala de 1 a 11+, pelo que são recomendados cuidados na exposição ao sol.

Quanto ao mar, a temperatura está entre os 21/23ºC, a Norte com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros; e a Sul com ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro.