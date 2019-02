Hoje, a temperatura máxima subiu até aos 28,1 graus em São Vicente, tendo esta sido a mais alta registada hoje, pelo menos até agora. Segue-se o Lugar de Baixo com 26,1 graus.

Neste domingo de sol, a temperatura no Funchal e em Santana passou dos 25 graus.

Além disso, as taxas de humidade estão muito baixas, sendo de 7% no Santo da Serra e 9% na Quinta Grande, sendo estas as mais baixas registadas nas estações da rede de observação meteorológica do IPMA na Madeira.