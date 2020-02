Temperatura desce ligeiramente

Céu em geral pouco nublado, vento moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste durante a tarde, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas até final da manhã são as notas dominantes do tempo previsto para hoje na Madeira.

Haverá uma pequena descida de temperatura, com máximas de 23 graus para o Funchal e de 21 no Porto Santo, embora a noite tenha voltado a ser tropical (temperaturas mínimas acima dos 20 graus centígrados), mas apenas na costa Norte da Madeira, nomeadamente no Porto Moniz (20,8.C) e em São Vicente (20,3.C).

Na Ponta do Pargo, pese embora o arrefecimento (temperatura às 8h rondava os 17 graus), o vento sopra(va) forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h.