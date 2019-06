‘Tarifa de Desporto’ deve ser revista

O PS-M, através do presidente do grupo parlamentar, defende que o modelo actual da ‘tarifa de desporto’ deve ser revisto, estabelecendo duas categorias. “Por um lado, mantendo o mesmo enquadramento para os clubes que disputam os campeonatos profissionais nacionais nas diferentes modalidades. Por outro lado, um modelo tarifário que beneficie as centenas de madeirenses praticantes de desporto federado, bem como as colectividades que representam, que se deslocam entre as Regiões Autónomas e o Continente para competições de diversa ordem”, refere Victor Freitas, numa reacção à manchete de hoje do DIÁRIO, que dá conta do pedido de ajuda do presidente do Governo Regional ao primeiro-ministro, por causa da tarifa abolida pela companhia aérea.

O deputado socialista afirma que é “necessário ouvir a proposta da TAP em detalhe e analisar os casos concretos” para perceber se o novo modelo será ou não benéfico.