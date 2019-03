Susana Prada entrega amanhã Certificados de Qualidade Eco-Escolas 2017/2018

A cerimónia de entrega de Certificados de Qualidade Eco-Escolas relativos ao ano lectivo 2017/2018 realiza-se esta terça-feira, 26 de Março, às 15 horas, na Secretaria do Ambiente e dos Recursos Naturais, no Edifício do Campo da Barca.

Trata-se de certificados que resultam de visitas efectuadas pela Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, às escolas da Madeira, em 2018, e em função da classificação obtida durante estas auditorias, que são realizadas de três em três anos, foi atribuído às escolas de todos os Concelhos da RAM um desempenho que se traduziu num Diploma de Qualidade.

Foi também atribuído um Certificado de Reconhecimento Internacional ao respectivo coordenador pelo seu desempenho ambiental, no âmbito do Programa Eco-Escolas, durante o ano lectivo 2017/2018.

A Avaliação no Programa Eco-Escolas compreende uma apreciação interna que orienta, corrige e evidencia resultados, e uma avaliação externa que permite demonstrar boas práticas ambientais, reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido pelas escolas envolvidas neste programa.

O evento conta com a presença da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.