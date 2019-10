Sucesso do MAR é uma questão de credibilidade e atractividade

Do ponto de vista da SDM, o 15.º lugar de Portugal no ranking mundial de países com registos de navios elaborado pela OCDE, muito se deve ao MAR, que tem crescido pela credibilidade e pela atractividade com que se apresenta ao mercado.

A concessionária do CINM salienta que “este posicionamento internacional da bandeira portuguesa no sector do shipping tem sido determinante o papel do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), não só devido ao número de navios de comércio registados e correspondente tonelagem de arqueação bruta como também à capacidade de atrair armadores de grande qualidade”, frisa.

“Estas avaliações”, sublinha a empresa que promove e gere o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), no quadro do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), “realçam o trabalho que tem sido feito no sentido de aumentar a credibilidade e competitividade internacional do Registo, com o objectivo de ombrear com os maiores registos europeus e mundiais”.

E acrescenta: “Como é do conhecimento público, considerando o número actual de navios do registo convencional português (actualmente são 4), não existe qualquer dúvida de que são os navios registados na Madeira que contribuem para a posição que o nosso País ocupa actualmente no ranking, assumindo-se como uma das pouquíssimas actividades económicas em que Portugal estará no top 15 a nível mundial.”

Aliás, conclui, “no que diz respeito à UE, confirma-se que o Registo Internacional de Navios da Madeira é o 3º, atrás de Malta e Chipre, na medida em que o Reino Unido e a Grécia congregam, nestes dados, vários registos”, justifica.

Este tema foi hoje manchete na edição impressa do DIÁRIO.