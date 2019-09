SPEA promove workshop sobre impacto da poluição luminosa sobre as aves marinhas

A SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza promove no Funchal, no próximo dia 3 de Outubro, um workshop do projecto INTERREG ‘LuMinAves – Poluição luminosa e conservação nos arquipélagos da Macaronésia: Redução dos efeitos nocivos da luz artificial nas populações de aves marinhas’.

O objectivo é dar a conhecer o impacto da poluição luminosa sobre as aves marinhas e os trabalhos desenvolvidos na redução dos efeitos nocivos da luz artificial nas populações de aves marinhas dos arquipélagos da Macaronésia.

O evento decorrerá no Auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, no Edifício do Campo da Barca, com início pelas 14 horas.

A participação é gratuita mas a inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui em ou através do endereço de correio electrónico [email protected]