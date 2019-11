Socicorreia conclui investimento de 11 milhões de euros com novo ‘Edifício Século XXI 15’ em Lisboa

A Socicorreia acaba de concluir mais um Edifício Século XXI, o ‘Edifício Século XXI 15’, em pleno coração de Lisboa, na Avenida da República, num projecto que ascendeu a €11M, constituído por 15 apartamentos e 3 espaços comerciais.

A empresa, com sede no Funchal, amplia geograficamente os seus activos na capital, onde em 2017 concluiu o ‘Edifício Século XXI 11’ e já́ este ano havia concluído, em parceria com o Grupo AFA, o ‘Varino 01’, todos situados nas melhores zonas residenciais da cidade.

“Os apartamentos do “Edifício Século XXI 15”, situado numa das principais e mais conceituadas Avenidas de Lisboa, destacam-se pela sua arquitetura moderna com distinção, qualidade, e identidade, acrescidos da elevada eficiência energética e térmica, e ainda pela qualidade dos materiais, equipamentos modernos e cuidadosa execução dos acabamentos”, assegura Custódio Correia, CEO do Grupo Socicorreia.

Acrescentou que “à data de hoje, a SOCICORREIA tem mais três projectos em curso na Capital, dando continuidade à sua aposta na área da reabilitação urbana e cimentando a sua posição na capital Lisboeta”.

A empresa pretende continuar a crescer e expandir os seus projectos e obras naquela que designa por tríade de capitais: Lisboa, Funchal e Ponta Delgada.

Recorde-se que o grupo é composto por 10 empresas, todas ligadas ao ramo da construção e imobiliário, tendo apresentado um volume de negócios de €50M em 2018.